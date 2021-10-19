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Против сотрудников гостехнадзора и налоговой службы в Дагестане возбуждены уголовные дела
Происшествия
Против сотрудников гостехнадзора и налоговой службы в Дагестане возбуждены уголовные дела
kld.sledcom.ru  /  Следственное управление Следственного комитета РФ по Калининградской области

Махачкала, 19 октября. В Дагестане сотрудник регионального гостехнадзора украл у организации более 11 миллионов рублей, предназначавшихся для оплаты налогов, и пытался скрыть задолженность дачей взятки налоговому работнику. В отношении обоих должностных лиц возбуждены уголовные дела, сообщили ФАН в прокуратуре республики.

В надзорном органе отметили, что работник регионального Гостехнадзора с начала 2020 года по июнь 2021 года перевел на свой банковский счет 11,2 миллиона рублей. Эти бюджетные средства предназначались для оплаты налогов и страховых взносов. Позднее он договорился с заместителем начальника одного из отделов республиканского управления Федеральной налоговой службы об уменьшении за взятку задолженности учреждения по налогам. При получении взятки оба мужчины были задержаны сотрудникам ФСБ и МВД.

«По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Также возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере», — отметили в прокуратуре.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане арестован начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Цунтинского района республики. Он подозревается в хищении более 34 миллионов рублей, выделенных на восстановление жилых домов, пострадавших от ливней.

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