Дагестанцы на станциях метро в Москве дарят женщинам цветы и шоколад

Махачкала, 19 октября. Уроженцы Дагестана проводят на станциях метро в Москве акции, в рамках которых дарят женщинам цветы и шоколад. Их вручают всем проходящим мимо представительницам прекрасного пола, независимо от возраста и других критериев.

Первую подобную акцию несколько дней назад провел молодой человек из Дагестана, проживающий в Москве. Он спустился в одну из станций городского метро в футболке с надписью «Я — дагестанец. Нет плохой нации» и стал раздавать всем женщинам красные розы и шоколадные батончики.

Мужчина объяснил, что акция должна стать ответом на действия отдельных его земляков, с которыми связаны крайне негативные новости. Она призвана показать, что у преступника нет национальности.

«Я создал страницу в Instagram, чтобы ответить на ваши пожелания, и надеюсь, ваша радость станет дальнейшим напутствием для совершения добрых дел», — написал мужчина на специально созданном для акции аккаунте.

Вскоре к нему присоединились другие уроженцы Дагестана. Молодые парни и девушки, облачившись в такие же футболки, начали дарить цветы возле станций метро.

«Флешмоб пошел, очень приятно», — отреагировал на поддержу инициатор акции.

В начале октября трое уроженцев Дагестана были задержаны в Москве за нападение в метро на 25-летнего мужчину из Воронежа. Жители северокавказской республики избили молодого человека, который вступился за девушку. Виновников практически сразу задержали сотрудники полиции, при этом один из них бросился на правоохранителей с ножом. Позднее все трое были арестованы на два месяца по обвинению в покушении на убийство.

Ранее ФАН сообщал, что олимпийский чемпион по вольной борьбе из Дагестана Бахтияр Ахмедов принес извинения в адрес мужчины, которого избили его земляки. Произошедшее в Москве борец назвал трагедией.