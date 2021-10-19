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Муфтият Дагестана осудил «Игру в кальмара» за пропаганду «легких убийств»
Общество
Муфтият Дагестана осудил «Игру в кальмара» за пропаганду «легких убийств»
Кадр из сериала «Игра в кальмара»  / 

Махачкала, 19 октября. Муфтият Дагестана выступил с осуждением набирающего популярность в мире сериала «Игра в кальмара». Этот проект пропагандирует «легкие убийства», считает сотрудник отдела просвещения религиозной организации Муса Магомедов.

«Ведется пропаганда легкого убийства, если так можно выразиться. В этом сериале человек играет в обычную детскую игру, но за проигрыш его убивают. Это неожиданно даже для взрослого человека, и эта пропаганда «легкого убийства» идет в массы и доходит до детей», — сказал представитель муфтията.

«Игра в кальмара» — южнокорейский сериал, в котором рассказывается о группе людей, участвующих в тайном турнире на выживание. У всех героев имеются финансовые проблемы, которые они планируют разрешить, победив в турнире, где размер главного приза составляет почти 40 миллионов долларов.

Премьера сериала состоялась в середине сентября на стриминговом сервисе Netflix. В настоящее время «Игра в кальмара» уже стал самым популярным сериалом в истории этой платформы.

Ранее ФАН сообщал, что в Гунибском районе Дагестана завершились съемки исторической драмы «Аманат». В съемках картины были задействованы звезды российского кинематографа Даниил Страхов и Екатерина Гусева.

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россия дагестан муфтият игра в кальмара легкие убийства
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