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В Дагестане начнут производить медицинский кислород
Общество
В Дагестане начнут производить медицинский кислород
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Махачкала, 19 октября. Власти Дагестана планируют наладить в республике производство медицинского кислорода. Соответствующее поручение глава субъекта Сергей Меликов дал региональному минпромторгу.

«Руководитель республики поручил минпромторгу отработать вопрос организации собственного производства медицинского кислорода на территории Дагестана», — сообщили ФАН в пресс-службе главы региона.

Там добавили, что в настоящее время медицинские учреждения республики не испытывают нехватку в кислороде, однако с учетом роста заражений коронавирусной инфекцией, не исключено, что вскоре понадобятся дополнительные объемы. Поэтому необходимо создавать собственные предприятия.

«Меликов отметил, что республика в настоящее время не может быть удовлетворена объемами поставок из других регионов. Чтобы гарантированно получать кислород, нужно создавать свои предприятия», — передали в пресс-службе слова руководителя региона.

По данным минздрава Дагестана, республикой уже были закуплены 15 медицинских кислородных газификаторов. Кроме того, регион получил 398 концентраторов кислорода, ожидается поставка оборудования для нескольких кислородных станций.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана выделили почти 50 миллионов рублей на закупку кислорода для медицинских учреждений республики. Средства поступили из резервного фонда регионального правительства.

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россия дагестан медицинский кислород
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