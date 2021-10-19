Дагестанский психолог Шамов: Машины, ножи, пистолеты нужны в воспитании мальчика

Махачкала, 19 октября. Ножи и пистолеты выступают важным элементом в воспитании мальчиков, и с ними нужно знакомить своих детей. Проблема не в самом оружии, а в неадекватности отдельных людей, в чьи руки оно попадает, считает семейный психолог из Дагестана Гаджи Шамов.

«Машины, ножи, пистолеты — все это мужские элементы, которые нужны в воспитании мальчика», — сказал специалист в эфире РГВК «Дагестан».

Шамов уверен, что если отцы будут сами знакомить своих сыновей с оружием и объяснять, в каких случаях его следует или не следует применять, то окружающая обстановка станет спокойнее. В качестве примера он привел службу в армии, где молодых людей учат обращаться с оружием, однако это не делает их убийцами.

«Если отцы будут учить сыновей таким элементарным правилам, то ситуация будет спокойнее. Дело не в ножах, а в адекватности или неадекватности человека», — отметил психолог.

Ранее ФАН сообщал, что министр образования Дагестана Яхья Бучаев рекомендовал начальникам муниципальных управлений образования организовывать для старшеклассников экскурсии в изоляторы временного содержания. Эта мера станет эффективной в процессе воспитания школьников, считает он.