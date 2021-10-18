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Населенный пункт в Дагестане более трех недель остается без света
Происшествия
Населенный пункт в Дагестане более трех недель остается без света
gov.karelia.ru  /  Официальный интернет-портал Республики Карелия

Махачкала, 18 октября. Село Санта Тляратинского района Дагестана более трех недель остается без света, сообщили ФАН в региональном управлении МЧС. В нем проживает одна семья из трех человек.

«Электроснабжение уже везде восстановлено, кроме села Санта. В нем по факту проживает одна семья из трех человек. Все взрослые», — отметили в пресс-службе ведомства.

Для более детальной информации там посоветовали обратиться в сетевую компанию. В дагестанском филиале «Россетей» на момент публикации не ответили на вопрос ФАН.

Сильные дожди с ветром, обрушившиеся на отдельные районы Дагестана 25 сентября, вызвали селевые потоки, которые привели к обрушению опор линий электропередач и разрушению дорог. Из-за этого энергетики не могли оперативно добраться до пострадавших населенных пунктов. Тогда без электроснабжения оставались более 100 сел республики, в которых проживает свыше 64 тысяч человек. По мере расчистки и восстановления дорог, сотрудники сетевой компании приступили к ремонтным работам.

Ранее ФАН сообщал, что аварийное отключение света произошло в Акушинском районе Дагестана. Тогда без электроснабжения осталось свыше 53 тысяч жителей.

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