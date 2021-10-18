Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 18:41
18:40
Весь мир
Израиль готовится отражать тысячи ракетных ударов в день со стороны Ливана
18:40
Происшествия
Следователи возбудили дело после смерти 23-летнего жителя Ленобласти от побоев
18:37
Экономика
Автолюбителям рассказали о нюансах подготовки машины к продаже
18:36
Экономика
Минфин РФ планирует удерживать госдолг на уровне 20% ВВП
18:32
Общество
Депутат ЗакСа Петербурга Дмитрий Панов поддержал введение в России ПДД для электросамокатов
18:31
Спорт
Номинант на «Золотой мяч» де Брейне назвал своего фаворита в борьбе за награду
18:29
Экономика
Сахалин может получить 4,6 млрд рублей на расселение ветхого жилья
18:27
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Телегина требует от него через суд почти миллионный долг по алиментам
18:25
Общество
Извинения не спасли от депортации мигранта, швырнувшего фруктом в старика в Самаре
18:24
Общество
Ушел из жизни разработчик отечественных систем ПВО-ПРО Владимир Светлов
Все новости

Министр образования Дагестана рекомендовал водить школьников на экскурсии в СИЗО
Общество
Министр образования Дагестана рекомендовал водить школьников на экскурсии в СИЗО
Невские Новости  / 

Махачкала, 18 октября. Глава минобрнауки Дагестана Яхья Бучаев рекомендовал начальникам муниципальных управлений образования организовывать для старшеклассников экскурсии в изоляторы временного содержания (СИЗО). Эта мера станет эффективной в процессе воспитания школьников, считает он.

В ходе совещания с руководителями органов образования Бучаев напомнил о трагедии, произошедшей в начале прошлой недели в одной из школ Махачкалы, где учащийся ножом смертельно ранил своего одноклассника. В этой связи министр подчеркнул необходимость усиления воспитательной работы в образовательных организациях.

«Заходите в школы без предупреждения, организуйте экскурсии в СИЗО для старшеклассников, вовлекайте детей с девиантным поведением в общественную деятельность, взаимодействуйте с сотрудниками правоохранительных органов», — приводит слова Бучаева пресс-служба регионального минобрнауки.

В прошлый понедельник в махачкалинском лицее №51 учащийся девятого класса в ходе драки нанес ножевое ранение своему однокласснику. Позднее пострадавший скончался в больнице, а по факту убийства региональным следственным управлением было возбуждено уголовное дело.

Ранее ФАН сообщал, что директор лицея №51 после случившегося был госпитализирован с сердечным приступом. До этого власти города приняли решение о его увольнении.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Министр образования Дагестана рекомендовал водить школьников на экскурсии в СИЗО
россия дагестан сизо экскурсии для школьников поножовщина в школе
Комментировать