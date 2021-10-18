Министр образования Дагестана рекомендовал водить школьников на экскурсии в СИЗО

Махачкала, 18 октября. Глава минобрнауки Дагестана Яхья Бучаев рекомендовал начальникам муниципальных управлений образования организовывать для старшеклассников экскурсии в изоляторы временного содержания (СИЗО). Эта мера станет эффективной в процессе воспитания школьников, считает он.

В ходе совещания с руководителями органов образования Бучаев напомнил о трагедии, произошедшей в начале прошлой недели в одной из школ Махачкалы, где учащийся ножом смертельно ранил своего одноклассника. В этой связи министр подчеркнул необходимость усиления воспитательной работы в образовательных организациях.

«Заходите в школы без предупреждения, организуйте экскурсии в СИЗО для старшеклассников, вовлекайте детей с девиантным поведением в общественную деятельность, взаимодействуйте с сотрудниками правоохранительных органов», — приводит слова Бучаева пресс-служба регионального минобрнауки.

В прошлый понедельник в махачкалинском лицее №51 учащийся девятого класса в ходе драки нанес ножевое ранение своему однокласснику. Позднее пострадавший скончался в больнице, а по факту убийства региональным следственным управлением было возбуждено уголовное дело.

Ранее ФАН сообщал, что директор лицея №51 после случившегося был госпитализирован с сердечным приступом. До этого власти города приняли решение о его увольнении.