Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 17:09
17:09
Экономика
Депутат Госдумы Сухарев: Дачная амнистия должна стать бессрочной
17:08
Происшествия
Проводники поезда предстанут перед судом за контрабанду 25 тыс. пачек сигарет в Россию
17:08
Общество
«Хэллоуин убивает» обошел «Не время убивать» в гибридном прокате в США
17:07
Происшествия
Агрессивная женщина оттаскала за волосы посетительницу кофейни в Петербурге
17:05
Общество
Руки в кандалах и крови: российского гражданина Никитина незаконно удерживают в тюрьме США
17:03
Весь мир
Политолог Захаров назвал вмешательство Запада в Судан грабительским «крестовым» походом
17:03
Общество
Министр образования Дагестана рекомендовал водить школьников на экскурсии в СИЗО
17:03
Общество
Трое на одного: к каким последствиям привел инцидент с избиением москвича в метро
17:03
Весь мир
Пиньера против мапуче: как связан ввод войск в Арауканию с коррупционным скандалом в Чили
17:00
Видео
Огромное граффити из пепла деревьев появилось в Бразилии
Все новости

В Дагестане созданы федерации почти по всем популярным кибериграм
Спорт
В Дагестане созданы федерации почти по всем популярным кибериграм
pxhere.com  / 

Махачкала, 18 октября. В Дагестане функционируют отдельные федерации практически по каждой популярной киберигре, сообщили ФАН в региональном минспорте. Киберспорт в республике активно развивается уже не первый год.

«В Дагестане множество федераций киберспорта: футбол, Dota 2, Counter-Strike и другие. Большинство из них живут своей жизнью, однако есть федерация киберспорта, с которой взаимодействует наше министерство: проводятся турниры, спортсмены из Дагестана участвуют в соревнованиях всероссийского и международного уровня», — отметили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что киберспорт в Дагестане развивался и до победы команды Team Spirit в чемпионате мира по Dota 2, в состав которой входит уроженец Махачкалы Магомед Халилов.

Чемпионат The International 10 завершился накануне в Румынии. Team Spirit считалась на нем аутсайдером, однако смогла дойти до финала и выиграть у одного из фаворитов — китайской команды PSG.LGD. Общий призовой фонд турнира составил более 40 миллионов долларов, из них 18,2 миллиона достались чемпиону.

Ранее ФАН сообщал, что ставший чемпионом мира Халилов не знает, на что потратит свою часть выигрыша. Он заявил, что у него уже все есть.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / В Дагестане созданы федерации почти по всем популярным кибериграм
россия дагестан киберспорт team spirit магомед халилов
Комментировать