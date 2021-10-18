В Дагестане созданы федерации почти по всем популярным кибериграм

Махачкала, 18 октября. В Дагестане функционируют отдельные федерации практически по каждой популярной киберигре, сообщили ФАН в региональном минспорте. Киберспорт в республике активно развивается уже не первый год.

«В Дагестане множество федераций киберспорта: футбол, Dota 2, Counter-Strike и другие. Большинство из них живут своей жизнью, однако есть федерация киберспорта, с которой взаимодействует наше министерство: проводятся турниры, спортсмены из Дагестана участвуют в соревнованиях всероссийского и международного уровня», — отметили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что киберспорт в Дагестане развивался и до победы команды Team Spirit в чемпионате мира по Dota 2, в состав которой входит уроженец Махачкалы Магомед Халилов.

Чемпионат The International 10 завершился накануне в Румынии. Team Spirit считалась на нем аутсайдером, однако смогла дойти до финала и выиграть у одного из фаворитов — китайской команды PSG.LGD. Общий призовой фонд турнира составил более 40 миллионов долларов, из них 18,2 миллиона достались чемпиону.

Ранее ФАН сообщал, что ставший чемпионом мира Халилов не знает, на что потратит свою часть выигрыша. Он заявил, что у него уже все есть.