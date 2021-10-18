Участник Team Spirit из Дагестана не знает, на что потратит свою часть выигрыша

Махачкала, 18 октября. Уроженец Дагестана Магомед Халилов, который в составе команды Team Spirit стал чемпионом мира по игре Dota 2, не знает, на что потратит свою часть выигрыша. Его команда по итогам турнира получит более 18 миллионов долларов.

«Я не знаю, что мне покупать. У меня все есть, я ни в чем не нуждаюсь», — сказал Халилов, известный в мире киберспорта как Collapse, в эфире шоу «Поздняя катка».

При этом его одноклубники смогли определиться с судьбой своей части выигрыша. Так, Мирослав Колпаков планирует приобрести жилье и автомобиль для отца, Александр Хертек — квартиру сестре, а Илья Мулярчук — усадьбу и домик для кошки.

Чемпионат мира The International 10 завершился накануне в Бухаресте. Команда Team Spirit считалась на нем аутсайдером, однако смогла дойти до финала, где со счетом 3:2 одолела одного из фаворитов — китайскую PSG.LGD. Общий призовой фонд турнира составил более 40 миллионов долларов, из них 18,2 миллиона достались чемпиону.

Магомеду Халилову 19 лет, он — уроженец Махачкалы, за Team Spirit выступает с прошлого года. Он стал одним из самых ценных игроков прошедшего чемпионата мира.

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