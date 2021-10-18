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Политолог Уразаев заявил, что главу Дагестана окружают «сомнительные кадры»
Политика
Политолог Уразаев заявил, что главу Дагестана окружают «сомнительные кадры»
Global Look Press  /  Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Махачкала, 18 октября. Политолог, бывший министр в региональном правительстве Дагестана Эдуард Уразаев заявил, что нынешнего главу республики Сергея Меликова окружают кадры с сомнительной репутацией. Несмотря на взвешенные назначения, они еще остаются в правительстве и администрации руководителя региона.

Уразаев отметил, что Меликов тщательно подходит к вопросу выстраивания своей команды. Многие люди, назначенные им на различные должности, не являются случайными, однако отдельные кадры вызывают у политолога вопросы.

«В то же время я считаю, что вокруг него есть сомнительные кадры с сомнительной репутацией, так скажем. Они сохраняются до сих пор и в администрации и в правительстве», — сказал эксперт в эфире телеканала ННТ.

Уразаев в разные годы занимал должности пресс-секретаря главы Дагестана, министра по национальной политике, информации и внешним связям республики. До 2013 года он работал заместителем начальника управления по информационной политике и пресс-службы регионального руководителя.

Меликов был назначен врио главы Дагестана в конце 2020 года. На прошлой неделе депутаты республиканского парламента путем голосования утвердили его в этой должности.

Ранее ФАН сообщал, что Меликов прошел процедуру вакцинации против коронавирусной инфекции. Руководитель региона привился «Спутником V».

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Все новости / Политика / Политолог Уразаев заявил, что главу Дагестана окружают «сомнительные кадры»
россия дагестан меликов кадровая политика уразаев
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