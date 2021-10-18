Трое на одного: к каким последствиям привел инцидент с избиением москвича в метро

В начале октября трое уроженцев Дагестана были задержаны в Москве за нападение в метро на 25-летнего мужчину из Воронежа. Жители северокавказской республики примерно того же возраста жестоко избили молодого человека, который вступился за девушку. Виновников практически сразу задержали сотрудники полиции, при этом один из них бросился на правоохранителей с ножом. Позднее все трое были арестованы на два месяца по обвинению в покушении на убийство.

Событие вызвало большой резонанс в обществе и СМИ. Абсолютное большинство осудило поведение молодых людей, но мало кто высказывал предложения, как избежать подобных случаев в будущем. ФАН попытался разобраться в реакции общественности на инцидент в московском метро и возможных его последствиях.

Адаптация

Точное число дагестанцев, проживающих в Московском регионе и в других субъектах России, на данный момент неизвестно. Как объяснил ФАН министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов, за пределами республики, по официальным данным, проживает более 790 тысяч человек, однако эти сведения были получены по итогам переписи населения еще 2010 года.

«В Москве проживает 7 тысяч, в Московской области — почти 17 тысяч человек. Данные приведены по результатам переписи 2010 года. Само собой, естественный прирост населения за этот период значителен, и более точная официальная информация будет доступна после всероссийской переписи населения, которая проходит в текущем году», — сказал глава миннаца.

Для выстраивания работы по адаптации дагестанцев в регионах их пребывания, выстраивания межэтнического диалога в субъектах федерации с 1994 года действуют представительства правительства республики. Более того, в 2017 году при миннаце Дагестана был создан межведомственный совет по взаимодействию с соотечественниками, который должен обеспечивать согласованные действия органов госвласти республики и институтов гражданского общества в целях совершенствования работы с дагестанцами в других регионах и странах.

«Проводится многогранная работа, направленная на формирование положительного имиджа Республики Дагестан, адаптацию в регионе дагестанцев, содействие в установлении контактов с органами власти российских регионов, предотвращение межнациональных споров и конфликтов, снижение межэтнического напряжения», — заверил Муслимов.

Министр отметил, что для достижения этих целей лидеры общественного мнения выезжают в регионы с мастер-классами и иными мероприятиями. Проводятся встречи политиков с дагестанцами, проживающими за пределами республики.

Осуждение

Оценивая действия своих земляков в московском метро, Муслимов назвал их трусами. По его словам, подобные поступки не красят ни дагестанца, ни в целом мужчину.

«Не может быть какой-то двоякой оценки таких действий или оправдания этого низкого, позорного поступка. Для настоящего мужчины, для настоящего дагестанца неприемлемы ни такая трусость, какую проявили эти трое молодых людей, напавшие на одного, ни беспечность и самодовольство, которые они выказывали после инцидента», — сказал министр.

Он добавил, что любому дагестанцу с детства прививаются уважение к женщинам и людям старшего возраста. Поэтому все то общественное осуждение, которое вылилось на этих молодых людей и их семьи, является справедливым.

ГУ МВД по городу Москве /

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Бахтияр Ахмедов в беседе с ФАН также назвал инцидент в московском метро трагедией. Дагестанский спортсмен принес извинения в адрес избитого мужчины.

«Я хочу принести извинения пострадавшему парню, всем его родным и близким. Это знак для всего нашего общества, что мы все должны сделать выводы и работать над своим внутренним миром, над своей культурой, не допускать впредь таких ситуаций», — сказал он.

Ахмедов считает, что подобных инцидентов можно избежать в будущем, если уделять больше внимания своим детям. Необходимо создавать здоровый климат вокруг них.

«Сегодня наше подрастающее поколение осталось наедине с иностранными фильмами, которые часто влияют на психику, на само восприятие юношей всей жизни. Нужно работать над созданием правильного здорового климата на территории всей нашей великой державы», — отметил чемпион.

Национальный вопрос

В то же время спортсмен призвал не разделять россиян по национальному признаку. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны жители всех регионов страны встали на защиту Родины.

«От лица всех дагестанцев, всех кавказцев хочу сказать, что мы не разделяем нашу Родину на субъекты или диалекты речи. В моем понимании — у здорового сердца нет границ. Трагедия в Москве не подчеркивает нашу великую историю, историю нашего многоязычного народа, который сплотился и защитил свою Родину в годы Великой Отечественной войны», — сказал спортсмен.

Согласен с ним и Муслимов, который признал, что после инцидента в метро в СМИ прокатилась волна негатива в отношении троих дагестанцев. При этом он отметил недопустимость переноса этой оценки на всех представителей этой народности.

«Несправедливо говорить, что преступление совершил человек какой-то национальности из какого-то региона. Любой человек, совершивший противоправное действие, — это преступник, а преступник не имеет национальности. Это должен понимать и соблюдать каждый россиянин», — уверен глава регионального миннаца.

pixabay.com /

Масштаб не тот

Руководитель дагестанского института «Агроэкопроект-1», бывший глава одного из районов республики и экс-замминистра Камалутдин Камалутдинов также не оправдывает своих земляков, но считает, что не следует придавать факту избиения человека масштаб, перекрывающий массовое убийство. В качестве примера он привел преступление, совершенное примерно в то же время в Оренбургской области, где мужчина зарезал трех девушек из Башкирии.

«Как и абсолютное большинство дагестанцев, я не приемлю и осуждаю земляков, поступки которых наносят вред имиджу республики. В то же время придание этому мерзкому факту масштаба вселенского явления не считаю правильным и полезным. Более резонансные преступления не получают даже малой части огласки в СМИ и в обществе, как то, что произошло в московском метро. Хотя бы убийство девушек из Башкирии», — сказал собеседник ФАН.

Он также напомнил, что многие дагестанские общественники и отдельные чиновники, высказывая свое мнение об инциденте в метро, публично оскорбляли провинившихся молодых людей и приносили извинения от имени всех дагестанцев. Камалутдинов уверен, что это было излишним.

«Только закон должен определять меру ответственности каждого, кто его переступил, без учета национальной и географической принадлежности. Что касается извинений в таких случаях, их от своего имени могут принести семья или даже село, где выросли совершившие преступление. Однако эти извинения не должны быть высказаны от имени всего дагестанского народа. В этом я абсолютно убежден», — заявил бывший чиновник.

Сегодня очевидно, что инцидент с тремя дагестанцами возымел вполне осязаемый эффект. Примерно через неделю после произошедшего в том же московском метро вновь случился конфликт с молодыми людьми, пристававшими к девушке, и другим мужчиной, который за нее заступился. Однако в этом случае герой, к счастью, не пострадал, так как на его сторону встали другие пассажиры. Однако такое единение, к сожалению, сопровождалось выкриками из серии «понаехали», что говорит о необходимости дальнейшей работы государственных структур по гармонизации межэтнических отношений.