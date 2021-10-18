Глава миннаца Дагестана призвал наказывать СМИ за упоминание национальности преступника

Махачкала, 18 октября. Средства массовой информации (СМИ), которые в своих материалах указывают на национальность преступника, должны нести ответственность перед законом, так как этим разжигают межнациональную рознь. Такое мнение в беседе с ФАН высказал министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

Чиновник отреагировал на волну публикаций, которая последовала после инцидента с избиением в московском метро жителя Воронежа тремя уроженцами северокавказской республики. Министр уверен, что СМИ не должны переносить на всю народность преступление, совершенное конкретными людьми.

«Хочу отметить несправедливость комментаторов, которые переносят свою негативную оценку конкретного события на всех представителей Дагестана. Неправильно говорить, что преступление совершил человек такой-то национальности из такого-то региона. Любой человек, совершивший противоправное действе — это преступник, а преступник не имеет национальности. Это должен понимать и соблюдать каждый россиянин», — отметил Муслимов.

Он считает, что отдельные СМИ намеренно уточняют национальность преступника и другие подробности для создания повышенного внимания вокруг новости. При этом каждый такой материал может внести раздор среди различных народностей одной страны.

«Каждый такой комментарий порождает новые и вносит раздор между братскими народами, на протяжении многих веков мирно существующими на одной территории. Если некоторые люди оставляют откровенно глупые комментарии на счет произошедшего в силу своего невежества и непросвещенности, то отдельные СМИ, кажется, намеренно используют в своих материалах и заголовках ярлыки и несуразицу для привлечения внимания аудитории и дешевой популярности. На мой взгляд, это намеренное разжигание межнациональной розни, и нам следует подумать о том, чтобы ввести законодательную ответственность за такие действия СМИ», — сказал глава регионального миннаца.

В начале октября трое уроженцев Дагестана были задержаны в Москве за нападение в метро на 25-летнего мужчину из Воронежа. Они жестоко избили молодого человека, который вступился за девушку. Виновников практически сразу задержали сотрудники полиции, позднее все трое были арестованы на два месяца по обвинению в покушении на убийство.

Ранее ФАН сообщал, что бывший чиновник из Дагестана считает излишними повальные извинения от имени всех жителей республики в адрес мужчины, избитого в московском метро. Он подчеркнул, что действия молодых людей заслуживают только осуждения, однако не следует придавать факту избиения человека масштаб, перекрывающий массовое убийство.