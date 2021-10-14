Борец из Дагестана Садулаев поделился с бойцом Исмаиловым впечатлениями от чемпионства

Махачкала, 14 октября. Дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев заявил, что пока не ощущает каких-то изменений после завоевания пятого по счету титула чемпиона мира. Об этом он сказал бойцу смешанных единоборств Магомеду Исмаилову при встрече в аэропорту.

«Пока особо не чувствуется. Как было, так и есть все», — ответил Садулаев на вопрос своего земляка об ощущениях после последней победы.

Видеоролик с беседой в аэропорту Исмаилов выложил на своей странице в Instagram. Боец поздравил Садулаева с тем, что он стал пятикратным чемпионом мира и пожелал ему дальнейших успехов.

Пятую золотую медаль мирового чемпионата по борьбе Садулаев завоевал на прошлой неделе на соревнованиях в Осло. В финале он одолел своего самого принципиального соперника — американца Кайла Снайдера. Ранее на Олимпиаде в Токио россиянин также был сильнее представителя США и стал двукратным олимпийским чемпионом.

Магомеду Исмаилову 16 октября предстоит провести бой с соотечественником Владимиром Минеевым за звание чемпиона в среднем весе в промоушене Fights Nights Global. Встреча пройдет в Сочи на WoW Arena.

Ранее ФАН сообщал, что Олимпийский комитет России необычным способом отметил победу Абдулрашида Садулаева на Олимпиаде в Токио. В своем Instagram-аккаунте ведомство разместило фотографию спортсмена в образе супергероя.