Экс-чиновник Камалутдинов о ЧП в метро: Извинения от имени всего народа Дагестана излишни

Махачкала, 14 октября. Руководитель дагестанского института «Агроэкопроект — 1», бывший глава района и экс-замминистра Камалутдин Камалутдинов считает излишними повальные извинения от имени всех дагестанцев в адрес мужчины, избитого в московском метро тремя уроженцами северокавказской республики. Такое мнение бывший чиновник выразил в беседе с ФАН.

Камалутдинов подчеркнул, что действия этих молодых людей заслуживают только осуждения, однако не следует придавать факту избиения человека масштаб, перекрывающий массовое убийство. В качестве примера он привел преступление совершенное примерно в то же время в Оренбургской области, где мужчина зарезал трех девушек из Башкирии.

«Как и абсолютное большинство дагестанцев, я не приемлю и осуждаю земляков, поступки которых наносят вред имиджу республики. Не исключение и произошедшее в московском метро. В то же время придание этому мерзкому факту масштаба вселенского явления не считаю правильным и полезным. Более резонансные преступления не получают даже малой части огласки в СМИ и в обществе, как то, что произошло в московском метро. Хотя бы убийство девушек из Башкирии», — сказал собеседник ФАН.

Он напомнил, что многие дагестанские общественники и отдельные чиновники, высказывая свое мнение об инциденте в метро, публично оскорбляли провинившихся молодых людей и приносили извинения от имени всех дагестанцев. Камалутдинов уверен, что это было излишним.

«Только закон должен определять меру ответственности каждого, кто его переступил, без учета национальной и географической принадлежности. Что касается извинений в таких случаях, их от своего имени могут принести семья или даже село, где выросли совершившие преступление. Однако эти извинения не должны быть высказаны от имени всего дагестанского народа. В этом я абсолютно убежден», — заявил бывший чиновник.

Камалутдинов в 1990-е годы возглавлял администрацию Буйнакского района Дагестана, позднее работал начальником инспекции республиканской счетной палаты РД и заместителем руководителя администрации главы и правительства региона. Также он занимал пост первого заместителя министра сельского хозяйства Дагестана.

В начале октября уроженцы Дагестана Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков были задержаны за избиение в московском метро 25-летнего мужчины из Воронежа. Жители северокавказской республики в возрасте от 21 до 26 лет накинулись на молодого человека, который вступился за девушку. Виновников задержали через десять минут после происшествия, при этом один из них бросился на полицейского с ножом. Ханмагомедов, Мусалаев и Залибеков арестованы на два месяца, они обвиняются в покушении на убийство.

Ранее ФАН сообщал, что олимпийский чемпион по вольной борьбе из Дагестана Бахтияр Ахмедов принес извинения в адрес мужчины, который был избит в московском метро. Произошедшее он назвал трагедией и призвал уделять больше внимания своим детям.