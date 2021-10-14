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Глава Дагестана рассказал о своих достижениях в спортивном пятиборье
Общество
Глава Дагестана рассказал о своих достижениях в спортивном пятиборье
ИА «Политика Сегодня»  /  Валерия Покидова

Махачкала, 14 октября. Врио главы Дагестана Сергей Меликов в молодости занимался пятиборьем. По признанию руководителя региона, он выполнил нормативы кандидата в мастера спорта.

«Я занимался многими видами спорта ввиду того, что проходил военную службу, где прикладные виды были весьма популярны. В молодости я занимался современным пятиборьем, достиг показателей кандидата в мастера спорта», — сказал Меликов на всероссийском фестивале воркаута, который прошел в дагестанском Каспийске.

Современное пятиборье включает конкур, фехтование, стрельбу, бег и плавание. Победитель соревнования определяется по сумме баллов, набранных участником в каждой из этих дисциплин.

Сергей Меликов проходил военную службу на Украине и в Чечне. Он командовал Объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций на Северном Кавказе, занимал должности первого заместителя начальника главного штаба внутренних войск МВД России, первого заместителя директора Росгвардии. С 5 октября 2020 года был назначен врио главы Дагестана. В четверг на сессии республиканского парламента состоятся выборы руководителя региона, в которых наряду с Меликовым примут участие зампред Народного собрания РД Камил Давдиев и депутат Самир Абдулхаликов.

Ранее ФАН сообщал, что Меликов отметит благодарственными письмами руководство силовых структур республики за обеспечение безопасности на прошедших выборах в Госдуму и парламент региона. Руководитель республики дал поручение подготовить соответствующие документы.

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россия дагестан меликов пятиборье
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