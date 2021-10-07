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Экс-тренер сборной РФ по тхэквондо и глава федерации гребли Дагестана получил срок
Происшествия
Экс-тренер сборной РФ по тхэквондо и глава федерации гребли Дагестана получил срок
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Махачкала, 7 октября. Президент федерации гребного спорта Дагестана, бывший глава Каякентского района республики Магомедэмин Гаджиев получил условный срок за незаконную добычу и вывоз песка с побережья Каспийского моря. Об этом ФАН сообщили в верховном суде Дагестана.

Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий в отношении Гаджиева было возбуждено в 2019 году. Как было установлено в суде, он организовал незаконную добычу и вывез с побережья Каспия более 15 тысяч кубометров песка, чем причинил ущерб государству в размере 3,6 миллиона рублей.

«Действуя в интересах ООО «Маяк», явно превышая свои должностные полномочия в части, касающейся запрета на распоряжение полезным ископаемым на земельном участке, находящемся в федеральной собственности и в границах водоохранной зоны, обвиняемый организовал беспрепятственную возможность для его выемки и вывоза», — отметили в суде.

Гаджиев приговорен к четырем годам лишения свободы условно, также ему в течение двух лет запрещено занимать руководящие должности в органах госвласти. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел то, что​ обвиняемый является заслуженным тренером России и был главным тренером сборной команды России по тхэквондо.

Ранее ФАН сообщал, что за первые шесть месяцев 2021 года в Дагестане к уголовной ответственности по статьям о коррупции было привлечено четыре главы муниципалитетов и семь местных депутатов. За это время в региональное следственное управление поступило 233 сообщения о коррупции, по которым было возбуждено 152 уголовных дела.

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Все новости / Происшествия / Экс-тренер сборной РФ по тхэквондо и глава федерации гребли Дагестана получил срок
россия суд дагестан каспийское море условный срок тхэквондо незаконная добыча гребной спорт превышение должностных полномочий
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