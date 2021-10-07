Лучший учитель года в Дагестане получит 100 тысяч рублей в 2022 году

Махачкала, 7 октября. Минобрнауки Дагестана более чем в три раза увеличит размер денежного вознаграждения победителя регионального этапа конкурса «Учитель года». С 2022 года он будет получать 100 тысяч рублей, сообщили ФАН в ведомстве.

Там уточнили, что победителю конкурса 2021 года в качестве вознаграждения досталось 30 тысяч рублей. Однако со следующего года эта сумма вырастет более чем втрое. Более того, педагоги, занявшие призовые места, получат по 70 тысяч и 50 тысяч рублей.

«Нами принято решение со следующего года в рамках наших возможностей для победителя регионального этапа конкурса установить вознаграждение в 100 тысяч рублей, для второго места — 70 тысяч, для третьего — 50 тысяч рублей», — приводит слова главы минобрнауки Дагестана Яхьи Бучаева пресс-служба ведомства.

При этом министр выразил надежду на поддержку педагогов со стороны бизнес-сообщества. Он считает, что состоятельные предприниматели могут по своей инициативе также поощрять учителей.

«Мы со стороны министерства увеличиваем призовой фонд. Надеемся, что меценаты тоже подключатся к этому благородному делу и отметят лучших педагогов в своих муниципалитетах», — сказал Бучаев.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане более 30 школьных учителей получат премии размером 200 тысяч рублей. Их достижения в работе были отмечены на федеральном уровне.