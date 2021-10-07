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Массовое бегство: большинство девятиклассников в Дагестане уходят из школ в колледжи
Общество
Массовое бегство: большинство девятиклассников в Дагестане уходят из школ в колледжи
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Махачкала, 7 октября. В Дагестане две трети выпускников девятых классов школ уходят в колледжи, сообщили ФАН в региональном минобрнауки. В профильном ведомстве намерены изменить ситуацию, так как это самый высокий показатель по стране.

Как объяснили в министерстве, соответствующее положение сложилось из-за несоответствия уровня контроля при сдаче выпускниками 11-х классов единого государственного экзамена (ЕГЭ) и выпускниками 9-х классов основного госэкзамена (ОГЭ). Из-за отсутствия, например, видеонаблюдения на ОГЭ школьники надеются успешно пройти аттестацию, однако знают, что на ЕГЭ контроль практически исключает возможность недобросовестного получения баллов. Это вызывает страх у учащихся и заставляет уходить после девятого класса, считает глава минобра Дагестана Яхья Бучаев.

«На ЕГЭ система контроля выстроена на федеральном уровне, там коррупция минимизирована. На ОГЭ этого пока нет, и в итоге получилось следующее. С девятого в десятый класс у нас в республике ежегодно должны переходить порядка 35–40 тысяч человек, однако выходят на сдачу ЕГЭ 11–12 тысяч выпускников. Дагестан в этом плане показывает худший результат по стране: если в целом по России в колледжи уходит одна треть выпускников 9-х классов, то у нас — две трети», — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

По словам Бучаева, ситуацию можно выправить, если сделать контроль на ОГЭ таким же строгим, как на ЕГЭ. В этом случае школьники поймут, что ничего страшного в итоговой аттестации 11 класса нет.

«У нас массовое бегство, дети не верят в свои силы. Мы хотим изменить эту ситуацию и поэтому приняли решение с 2022 года развернуть свою региональную систему наблюдения за проведением ОГЭ. В режиме онлайн будет вестись видеонаблюдение за процессом сдачи экзамена», — пояснил руководитель минобра.

Ранее ФАН сообщал, что государственная итоговая аттестация выпускников девятых классов в дагестанских школах будет проходить под видеонаблюдением. Также к процессу проведения экзаменов будут привлечены волонтеры.

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