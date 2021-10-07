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В Дагестане готовы организовать сбор средств на лечение избитого в метро москвича
Происшествия
В Дагестане готовы организовать сбор средств на лечение избитого в метро москвича
pixabay.com  / 

Махачкала, 7 октября. Олимпийский чемпион по вольной борьбе из Дагестана Бахтияр Ахмедов готов объявить сбор средств на лечение Романа К, который был избит уроженцами северокавказской республики в московском метро. О своем намерении спортсмен заявил в беседе с ФАН.

Борец пожелал пострадавшему мужчине скорейшего выздоровления. Он выразил уверенность в том, что многие дагестанцы откликнутся на призыв и поддержат Романа К.

«Эта большая трагедия для всех нас. Желаю ему скорейшего выздоровления и от лица дагестанцев хочу сказать, что мы как граждане великой страны готовы принять самое активное участие в лечении и помощи нашему пострадавшему брату. Я готов объявить сбор средств», — сказал Ахмедов.

Ранее олимпийский чемпион назвал произошедшее в Москве общенациональной трагедией. Он считает, что подобных инцидентов можно избежать в будущем, если уделять больше внимания воспитанию молодежи.

Инцидент с участием уроженцев Дагестана Магамаали Ханмагомедова, Ибрагима Мусалаева, Гасана Залибекова и Романа К. произошел накануне в московском метро. Трое жителей северокавказской республики в возрасте от 21 до 26 лет жестоко избили 25-летнего мужчину из Воронежа за то, что он им сделал замечание – вступился за девушку, которую те оскорбляли. Виновники были задержаны спустя десять минут после происшествия, при этом один из них бросился на полицейского с ножом. Ханмагомедов, Мусалаев и Залибеков заключены под стражу на два месяца. Им может грозить до 15 лет колонии.

В Дагестане готовы организовать сбор средств на лечение избитого в метро москвича
instagram.com  / @_kova1ev

Ранее ФАН сообщал, что Бахтияр Ахмедов принес извинения в адрес Романа К. и его близких. Он раскритиковал действия дагестанцев и выразил надежду на то, что впредь подобные случаи не повторятся.

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россия сбор средств дагестан олимпийский чемпион избиение в метро роман ковалев бахтияр ахмедов
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