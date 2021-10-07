Олимпийский чемпион из Дагестана извинился за земляков, избивших мужчину в метро

Махачкала, 7 октября. Олимпийский чемпион по вольной борьбе из Дагестана Бахтияр Ахмедов принес извинения в адрес мужчины, которого избили трое уроженцев северокавказской республики в московском метро. Свою позицию относительно произошедшего спортсмен выразил в беседе с ФАН.

«Я хочу принести извинения пострадавшему парню, всем его родным и близким. Это знак для всего нашего общества, что мы все должны сделать выводы и работать над своим внутренним миром, над своей культурой, не допускать впредь таких ситуаций», — сказал Ахмедов.

Произошедшее в Москве борец назвал трагедией. Он считает, что подобных инцидентов можно избежать в будущем, если уделять больше внимания своим детям.

«Мы должны уделять больше времени нашему подрастающему поколению. Сегодня оно осталось наедине с самыми разными источниками информации, иностранными фильмами, которые часто влияют на психику, на само восприятие юношей всей жизни. Нужно работать над созданием правильного здорового климата на территории всей нашей великой державы», — отметил чемпион.

Ахмедов призвал не разделять россиян по национальному признаку. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны жители всех регионов страны встали на защиту родины.

«От лица всех дагестанцев, всех кавказцев хочу сказать, что мы не разделяем нашу родину на субъекты или диалекты речи. В моем понимании, у здорового сердца нет границ. Трагедия в Москве не подчеркивает нашу великую историю, историю нашего многоязычного народа, который сплотился и защитил свою родину в годы Великой Отечественной войны», — сказал спортсмен.

Уроженцы Дагестана Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков были задержаны за избиение в московском метро 25-летнего мужчины из Воронежа. Жители северокавказской республики в возрасте от 21 до 26 лет накинулись на молодого человека, который вступился за девушку. Они втроем жестоко его избили и добивали ногами на полу вагона. Виновников задержали через десять минут после происшествия, при этом один из них бросился на полицейского с ножом. В настоящее время Ханмагомедов, Мусалаев и Залибеков арестованы на два месяца.

instagram.com / @_kova1ev

Ранее ФАН сообщал, что в дагестанском селе Батаюрт группа школьников вымогала у своего сверстника деньги и, получив отказ, избила его. Республиканский детский омбудсмен тогда назвала такое поведение школьников обычным хулиганством.