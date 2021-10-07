Первый президент Дагестана написал две книги за время пандемии коронавируса

Махачкала, 7 октября. Первый президент Дагестана Муху Алиев за время пандемии коронавируса написал две книги. Одна из них посвящена вопросам развития России.

«В период пандемии завершил две книги, надеюсь одну из них издать в следующем году. Она посвящена проблемам развития нашей страны. После ухода с поста руководителя региона я имел возможность осмыслить многие вопросы, связанные не только с развитием республики, но и России», — сказал Алиев в эфире ГТРК «Дагестан».

Он уточнил, что вторая книга представляет собой сборник его статей по различным философским темам. Они были написаны за время работы в Институте философии РАН.

«Я больше десяти лет работаю в институте и сейчас продолжаю работать ассоциированным сотрудником. Возможно, удастся издать какие-то избранные статьи», — поделился бывший глава республики.

Муху Алиеву 81 год. С 2006 по 2010 годы он занимал пост президента Дагестана, до этого в течение 11 лет возглавлял региональный парламент. Алиев — доктор философских наук, в своей научной деятельности занимается проблемами становления российской государственности и этнополитической ситуации на Северном Кавказе.

Ранее ФАН сообщал, что пост спикера Народного Собрания Дагестана занял бывший депутат Госдумы России Заур Аскендеров. За него проголосовали 82 парламентария.