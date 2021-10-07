Трудовых мигрантов в Дагестане обучат русскому языку и истории России

Махачкала, 7 октября. Власти Дагестана организуют пятидневные курсы для трудовых мигрантов. За это время их обучат русскому языку, основам законодательства и истории России, сообщил ФАН начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества, работе с соотечественниками и мигрантами регионального миннаца Газимагомед Гаджиев.

По его словам, подобные краткосрочные курсы в республике будут проведены впервые. Только в текущем году ими планируется охватить не менее 50 человек.

«Курсы будут проходить два дня в очном и три дня в заочном формате, общее количество часов — 72. По их итогам будут выданы сертификаты о прохождении курсов. В 2021 году планируем охватить около 50 трудовых мигрантов, но постараемся, конечно, больше. Если эта практика хорошо себя зарекомендует, то курсы будут проводиться ежегодно», — отметил Гаджиев.

Он уточнил, что соответствующая работа проводится министерством в рамках госпрограммы по реализации государственной национальной политики. Прежде всего, она предполагает адаптацию мигрантов, что невозможно без знания языка и российских законов.

«В рамках госпрограммы реализуется подпрограмма по социальной и культурной адаптации иностранных граждан в республике. Обязательный элемент этой адаптации, интеграции — знание русского языка. Для системной адаптации мигрантов необходимо знание языка, истории, законодательства», — сказал представитель миннаца.

Ранее ФАН сообщал, что в 2020 году суды в Дагестане вынесли решения о выдворении из республики 873 иностранцев и лиц без гражданства. Тогда планировалось депортировать 37 иностранных граждан.