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Житель Дагестана попытался шантажировать взрывами владельцев торговых центров
Происшествия
Житель Дагестана попытался шантажировать взрывами владельцев торговых центров
wikipedia.org  /  Шамиль Магомедов / CC BY-SA 2.0

Махачкала, 6 октября. Житель дагестанского Каспийска планировал путем шантажа завладеть денежными средствами владельцев двух торговых центров в городе, сообщили ФАН в региональном МВД. Для этого он намеревался использовать ложные звонки о минировании объектов.

По данным правоохранителей, 27-летний мужчина сообщил в полицию о том, что в торговых центрах находятся подозрительные предметы. После этого полиция эвакуировала всех, кто в них находился, но не обнаружила в зданиях никаких опасных предметов.

Звонивший был установлен и доставлен в отдел полиции, где рассказал, что планировал также позвонить владельцам торговых центров и под угрозой совершения в них взрывов потребовать денежные средства. По словам подозреваемого, с каждого из них он намеревался получить по 150 тысяч рублей, однако так и не решился с ними связаться.

«Мужчина намеревался шантажировать владельцев торговых центров, зная, что приостановка работы магазинов неизбежна», — отметили в республиканском МВД.

В настоящее время мужчина задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане перед судом предстанет участковый районного отдела МВД, вымогавший у директора завода 24 миллиона рублей. Сотрудник полиции являлся членом преступного сообщества, созданного бывшим депутатом регионального парламента.

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россия дагестан шантаж торговый центр ложное минирование
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