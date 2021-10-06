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Снегопад и оползень в Дагестане отрезали от цивилизации села в нескольких районах
Происшествия
Снегопад и оползень в Дагестане отрезали от цивилизации села в нескольких районах
instagram.com  /  @mr_gumbet

Махачкала, 6 октября. Из-за неблагоприятных погодных условий в Дагестане прервано автомобильное сообщение с семью населенными пунктами, также закрыт перевал между двумя районами. Об этом ФАН сообщили в региональном минтрансе.

«Перекрыт Харибский перевал на границе Гумбетовского и Казбековского районов. Также произошел обвал дороги в Сулейман-Стальском районе. Два населенных пункта в Тляратинском районе и один — в Шамильском районе остаются отрезанными после дождей, прошедших еще 22–23 сентября», — отметили в пресс-службе ведомства.

В Сулейман-Стальском районе произошло разрушение дороги после 250-метрового оползня. Дорога ведет к селам Цмур, Качалкент, Хпюк и Ичин, проезд к которым отсутствует. В минтрансе уточнили, что к этим населенным пунктам можно подъехать по объездной дороге Мамраш — Ташкапур — Араканская площадка.

Автодорога Хасавюрт — Тлох, идущая через Харибский перевал, также перекрыта, но из-за обильного снегопада и сильного ветра. По данным профильного министерства, во всех пострадавших от непогоды районах ведутся восстановительные работы.

Ранее ФАН сообщал, что проливные дожди прошли в четырех районах Дагестана. В результате разгула стихии без автомобильного сообщения остались три района, без электричества — четыре.

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