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В Дагестане дождь разрушил часть стены «Ворот Шамиля» XIX века
Происшествия
В Дагестане дождь разрушил часть стены «Ворот Шамиля» XIX века
wikipedia.org  /  Соболев Александр / CC BY-SA 4.0

Махачкала, 6 октября. В Дагестане рухнула часть стены у достопримечательности XIX века. Причиной происшествия стали проливные дожди, которые несколько дней идут в республике.

В момент обрушения стены рядом с ней находились люди, в том числе туристы. В результате инцидента никто не пострадал.

Известный под названием «Ворота Шамиля» объект представляет собой две каменные арки с вырубленными над ними ступенями. Арки возвышаются над землей на четыре метра и уходят глубоко под землю. Считается, что сооружение было построено во время Кавказской войны 1817-1864 годов.

Ранее ФАН сообщал, что агентство по охране культурного наследия Дагестана считает благотворительный фонд «Русская миграция» виновным в обрушении кровли и стен крепости XIX века в Ахтынском районе республики. Объект существенно пострадал, пока находился в аренде у фонда в течение пяти лет.

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