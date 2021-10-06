Альпинист из Дагестана назвал виновных в трагедии на Эльбрусе

Махачкала, 6 октября. Вина в гибели альпинистов на горе Эльбрус в конце сентября лежит на гидах, которые их сопровождали. Они должны были прервать восхождение в плохую погоду, считает альпинист из Дагестана Аслан Гаджиагаев.

«На Эльбрусе я был и знаю эту гору, знаю конкретно этот отрезок. Я могу судить по той информации, которую получаю из СМИ, и думаю, что там произошла ошибка гидов. Именно они управляют решением, идти дальше или нет», — сказал он.

Трагедия на Эльбрусе произошла 23 сентября, когда группа альпинистов после ухудшения погодных условий на высоте более пяти тысяч метров попросила о помощи. В ходе поисковой операции удалось спасти 14 из 19 человек: пятеро погибли, еще 11 были госпитализированы. Позднее в рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг был арестован организатор восхождения.

Аслан Гаджиагаев в разное время покорял высочайшие точки Европы, Африки, Южной Америки и Австралии — горы Эльбрус, Килиманджаро, Аконкагуа и Костюшко. Он также планирует совершить восхождения на пики в Северной Америке, Азии и Антарктиде. Летом Гаджиагаев за час переплыл пролив Босфор и получил статус межконтинентального пловца.

Ранее ФАН сообщал, что в Цунтинском районе Дагестана на автомобильную дорогу обрушилась часть горы. Тогда в результате инцидента никто не пострадал.