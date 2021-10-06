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Молодые ученые в Дагестане смогут претендовать на стипендию в 100 тыс. рублей
Общество
Молодые ученые в Дагестане смогут претендовать на стипендию в 100 тыс. рублей
pixabay.com  / 

Махачкала, 6 октября. Молодые ученые в Дагестане получат годовую стипендию в размере 100 тысяч рублей. Для этого им будет необходимо победить в конкурсе регионального минобрнауки, сообщили ФАН в ведомстве.

В министерстве уточнили, что проект положения о конкурсе в настоящее время находится на стадии утверждения. Однако известно, что победители получат по 100 тысяч рублей.

«Стипендия будет выплачиваться не каждый месяц, пока не известно, будет ли это единовременная выплата или она будет производиться несколько раз в течение года. Проект положения еще не утвержден. Повторное участие в конкурсе возможно только через несколько лет», — отметили в пресс-службе республиканского минобра.

Ранее ФАН сообщал, что более 30 учителей дагестанских школ получат премии размером 200 тысяч рублей за достигнутые достижения в работе. Они признаны победителями всероссийского конкурса Минпросвещения РФ.

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