Дагестанец Абасгаджи Магомедов выиграл золото на чемпионате мира по борьбе в Норвегии

Махачкала, 3 октября. Борец вольного стиля из Дагестана Абасгаджи Магомедов стал победителем чемпионата мира в Осло. Эта победа стала для него первой на взрослом мировом чемпионате.

Россиянин выступал в весовой категории до 61 килограмма. В финальной схватке он одолел Дейтона Фикса из США.

Магомедов — воспитанник хасавюртовской школы вольной борьбы. Ранее он выигрывал чемпионаты мира среди кадетов и юниоров. Также он чемпион России 2020 и 2021 годов.

Ранее ФАН сообщал, что борец из Дагестана Абдулрашид Садулаев выиграл золото Олимпиады в Токио. Позднее выяснилось, что он выступал с травмой колена.