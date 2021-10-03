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Дагестанец Абасгаджи Магомедов выиграл золото на чемпионате мира по борьбе в Норвегии
Спорт
Дагестанец Абасгаджи Магомедов выиграл золото на чемпионате мира по борьбе в Норвегии
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Махачкала, 3 октября. Борец вольного стиля из Дагестана Абасгаджи Магомедов стал победителем чемпионата мира в Осло. Эта победа стала для него первой на взрослом мировом чемпионате.

Россиянин выступал в весовой категории до 61 килограмма. В финальной схватке он одолел Дейтона Фикса из США.

Магомедов — воспитанник хасавюртовской школы вольной борьбы. Ранее он выигрывал чемпионаты мира среди кадетов и юниоров. Также он чемпион России 2020 и 2021 годов.

Ранее ФАН сообщал, что борец из Дагестана Абдулрашид Садулаев выиграл золото Олимпиады в Токио. Позднее выяснилось, что он выступал с травмой колена.

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россия дагестан чемпионат мира вольная борьба абасгаджи магомедов
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