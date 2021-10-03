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Власти Дагестана к 2030 году намерены довести зарплаты населения до 50 тыс. рублей
Экономика
Власти Дагестана к 2030 году намерены довести зарплаты населения до 50 тыс. рублей
pixabay.com  / 

Махачкала, 3 октября. Власти Дагестана рассчитывают к 2030 году почти вдвое увеличить реальные зарплаты и доходы населения. Предполагается, что спустя девять лет жители республики будут в среднем зарабатывать более 50 тысяч рублей в месяц.

Соответствующие показатели заложены региональным минэкономики в проект стратегии социально-экономического развития Дагестана до 2030 года. В частности заработные платы к этому времени по сравнению с 2020 годом должны вырасти на 90%, а реальные доходы — почти на 94%.

«Показатели оценки достижения целей стратегии по целевому сценарию: индекс реальной среднемесячной заработной платы — 190,5%, индекс реального среднедушевого денежного дохода населения — 193,7%», — говорится в тексте документа.

По данным дагестанстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в республике по итогам 2020 года составила более 32 тысяч рублей, среднедушевые денежные доходы — 27,5 тысячи рублей. Таким образом, согласно прогнозу региональных властей, эти показатели к 2030 году должны вырасти, соответственно, до 60 тысяч и 53,2 тысячи рублей.

Обсуждение проекта стратегии социально-экономического развития Дагестана состоялось в начале недели на конференции в Махачкале. Она прошла с участием руководства республики, представителей Минэкономразвития России, общественности и научного сообщества. На мероприятии были презентованы основные положения проекта стратегии. Предложения по усовершенствованию документа будут приниматься до 11 октября.

Ранее ФАН сообщал, что врио главы Дагестана Сергей Меликов поручил руководству Лакского района республики поднять зарплату работникам сельской школы в 2,3 раза и довести ее размер до среднего по муниципалитету. Оплата труда работников учреждения должна достичь 30 тысяч рублей в месяц.

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Все новости / Экономика / Власти Дагестана к 2030 году намерены довести зарплаты населения до 50 тыс. рублей
россия дагестан зарплата доходы населения стратегия-2030
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