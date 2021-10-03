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В Дагестане перестали выявлять случаи заболевания гриппом
Общество
В Дагестане перестали выявлять случаи заболевания гриппом
pixabay.com  / 

Махачкала, 3 октября. С 2020 года в Дагестане не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом. Этого удалось добиться благодаря иммунизации населения, считает заместитель начальника отдела надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями регионального Роспотребнадзора Мурад Рамазанов.

«В Дагестане проводятся диагностические исследования на грипп и острые респираторные вирусные заболевания. По их результатам, лабораторно подтвержденный грипп у нас пока не зарегистрирован. В прошлом году мы привили 50% населения республики, и также не было выявлено ни одного случая гриппа», — сказал он в эфире РГВК «Дагестан».

Рамазанов добавил, что в 2019 году в регионе гриппом заразились 140 человек. При этом среди них не было ни одного привитого.

«В настоящее время в республике активными темпами проводится иммунизация против гриппа. Это самый надежный и эффективный способ профилактики заболевания», — отметил представитель Роспотребнадзора.

Ранее ФАН сообщал, что прививочная кампания против гриппа в Дагестане позволила избежать наслоения различных вирусных заболеваний на COVID-19. Тогда уже было вакцинировано около половины населения региона.

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