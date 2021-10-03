«Могу всех размазать»: Нурмагомедов креативно отказался выпить с Алексом Фергюсоном

Махачкала, 3 октября. Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов креативно отказался выпить вино с экс-тренером английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном. Боец из Дагестана объяснил, что под действием алкоголя может потерять контроль и избить окружающих.

Отвечая на вопросы фанатов на мусульманском вечере в Лондоне, Нурмагомедов рассказал, что у него состоялась встреча в Манчестере с легендарным тренером, а также олимпийским чемпионом по бегу Усейном Болтом и бывшим защитником «Манчестер Юнайтед» Патрисом Эвра. По словам россиянина, он не мог выпить предложенное Фергюсоном вино в силу своих религиозных взглядов, но решил отказать футбольному специалисту более креативным образом.

«Все мои друзья, даже у которых другая религия, знают, что я не пью спиртное. Когда я был на стадионе «Олд Траффорд» вместе с Патрисом Эвра, Усейном Болтом и Алексом Фергюсоном, последний предложил мне вино. Для него это нормально, я не осуждаю его, но как мне объяснить ему свой отказ? Можно прямо сказать: «Нет, нет, я — мусульманин и никогда не пью», но я сказал: «Нет, это не очень хорошая идея, так как если я выпью, я могу вас всех здесь размазать». И Фергюсон ответил: «Хорошо, не пей», — рассказал спортсмен из Дагестана.

Нурмагомедов в субботу по приглашению «Манчестер Юнайтед» побывал на домашнем стадионе команды «Олд Траффорд», где смог увидеть матч против «Эвертона». Также он встретился Алексом Фергюсоном, а клуб подарил ему футболку с седьмым номером, под которым выступали Дэвид Бэкхэм и Криштиану Роналду.

Ранее ФАН сообщал, что Нурмагомедов объяснил причину перехода Роналду из итальянского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». По словам россиянина, португальскому нападающему стало скучно в Италии.