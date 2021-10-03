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Власти Дагестана восемь часов обсуждали стратегию социально-экономического развития
Экономика
Власти Дагестана восемь часов обсуждали стратегию социально-экономического развития
president.e-dag.ru  /  Официальный сайт главы Республики Дагестан

Махачкала, 3 октября. Обсуждение проекта стратегии социально-экономического развития Дагестана до 2030 года продлилось восемь часов. За это время на конференции были представлены основные положения документа, которые теперь будут дорабатываться.

«У нас в республике состоялась конференция, которая длилась семь-восемь часов и была посвящена обсуждению стратегии социально-экономического развития», — сообщил вице-спикер регионального парламента Камил Давдиев в эфире РГВК «Дагестан».

Конференция прошла в начале недели в Махачкале с участием врио главы республики Сергея Меликова, директоров департаментов Минэкономразвития России Игоря Храновского и Камиля Бексултанова, а также руководителей органов исполнительной власти региона, представителей общественности и деятелей науки. На мероприятии были презентованы основные положения проекта разрабатываемой стратегии. Предложения по усовершенствованию документа будут приниматься до 11 октября.

По словам Давдиева, обсуждение стратегии продолжится на одном из ближайших заседаний дагестанского парламента. При этом окончательная редакция документа будет также приниматься депутатами.

Ранее ФАН сообщал, что социально-экономическое развитие Дагестана затормаживается земельными проблемами и отсутствием инженерной инфраструктуры. Такое мнение высказывал руководитель республики.

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россия дагестан меликов стратегия 2030
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