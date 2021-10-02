Хабиб Нурмагомедов встретился в Англии с Алексом Фергюсоном и получил ценный подарок

Махачкала, 2 октября. Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) из Дагестана Хабиб Нурмагомедов побывал на игре английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Также спортсмен встретился с экс-тренером команды Алексом Фергюсоном и получил в подарок футболку с седьмым номером.

По словам Нурмагомедова, в Англию его пригласил клуб из Манчестера. Там он побывал на домашнем стадионе команды «Олд Траффорд», где смог увидеть матч против «Эвертона». Кроме того, дагестанский боец встретился с легендарным Алексом Фергюсоном, который на протяжении многих лет тренировал «Манчестер Юнайтед». В завершении клуб подарил Нурмагомедову футболку с седьмым номером, под которым выступали Дэвид Бэкхэм и Криштиану Роналду.

«Для меня большая часть побывать на этом легендарном стадионе по приглашению легендарного клуба. Надеюсь, что Роналду и Бэкхем не против того, что у меня теперь тоже есть футболка с седьмым номером. Я повешу ее у себя дома на стене славы на самом видном месте», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Ранее ФАН сообщал, что Нурмагомедов объяснил причину перехода Роналду из итальянского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». По словам спортсмена из Дагестана, португальскому нападающему стало скучно в Италии.