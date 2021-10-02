Билеты на регулярные авиарейсы из Махачкалы в Египет доступны только у туроператоров

Махачкала, 2 октября. Дагестан и курорты Египта свяжет авиасообщение, сообщили ФАН в аэропорту столицы северокавказской республики. Билеты доступны исключительно в рамках туристических поездок.

В воздушной гавани Махачкалы отметили, что регулярные рейсы будут осуществляться в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, соответственно, с 5 и 6 октября. Полеты будут организованы авиакомпанией Azur Аir, однако билеты на рейсы в свободной продаже не появятся.

«Аэропорт Махачкалы в октябре начнет обслуживание регулярных рейсов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Билеты можно приобретать у туроператоров», — говорится в сообщении аэропорта.

При этом билеты у туристических операторов доступны вместе с проживанием в отеле и другими услугами. В частности по спецпредложению в Хургаду из Махачкалы 5 октября можно улететь на 11 ночей за 45 тысяч рублей.

Ранее ФАН сообщал, что в начале июля планировалось совершить первый рейс из Махачкалы в Баку. Предполагалось, что перелеты будут выполняться раз в неделю.