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Общество
Общественный совет МВД Дагестана заявил о разрушающих психику ребенка мультфильмах
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Общественный совет МВД Дагестана заявил о разрушающих психику ребенка мультфильмах
Общество
Общественный совет МВД Дагестана заявил о разрушающих психику ребенка мультфильмах
pixabay.com  / 

Махачкала, 2 октября. Во многих современных мультфильмах заложены низкочастотные волны, которые разрушают нервную систему ребенка. Эта технология целенаправленно применяется в интернете для негативного воздействия на психику, считает заместитель председателя общественного совета при МВД Дагестана Анжелика Цахаева.

«Целые научно-исследовательские институты работают над этим вопросом и открывают, что в мультфильмах, которые вы безобидно даете смотреть своим детям, заложены низкочастотные волны, угнетающие центральную нервную систему. Это совершенно неинформативные мультфильмы, в них присутствует лишь какой-то звук, и то не всегда, в остальном это бессмысленные движения каких-то цветных паровозиков», — сказала Цахаева на семинаре-совещании по вопросам борьбы с терроризмом в сети Интернет.

Она добавила, что это отработанная технология разрушения психики. При этом любые попытки оградить ребенка, который уже смотрит такие мультфильмы, заканчиваются истерикой.

«Обратите внимание, если попытаться отобрать у полуторагодовалого ребенка телефон с таким мультиком, он впадет в истерику. Это такая технология разрушения психики», — уверена специалист.

Анжелика Цахаева — заслуженный деятель науки Дагестана, доктор психологических наук, профессор Дагестанского государственного педагогического университета, где заведует кафедрой педагогической психологии. С 2005 года она является членом общественного совета при республиканском МВД, с 2014 года входит в состав экспертного совета при антитеррористической комиссии при главе региона.

Ранее ФАН сообщал, что клинический психолог из Дагестана рассказала о способах избавиться от депрессии без употребления лекарственных средств. Она советовала прибегать к различным успокаивающим техникам и уделять внимание началу дня.

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