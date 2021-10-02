Дагестанский фермер намерен вырастить тыкву весом в полтонны

Махачкала, 2 октября. Дагестанский фермер Тажутдин Мусаилов намерен в будущем году вырастить тыкву весом 450 килограммов, сообщили ФАН в региональном минсельхозпроде. В текущем году на его поле появилась самая крупная тыква в республике весом 265 килограммов.

«Мусаилов признался, что в этом году рассчитывал на большее, поэтому на следующий год он поставил себе цель вырастить тыкву весом 450 килограммов — почти в два раза больше», — отметили в аграрном ведомстве.

Самый крупный плод выбирали в Дагестане на фестивале тыквы, который прошел в конце сентября. Рекордсменом оказался овощ, выращенный Мусаиловым. Он обошел ближайших конкурентов на 40 килограммов.

В республиканском минсельхозе отмечали, что ежегодно в Дагестане выращивают около 70 тысяч тонн тыквы. Отдельные плоды получаются внушительных размеров, однако овощ весом 265 килограммов далеко не самый крупный в мире. Самую большую тыкву ранее представили итальянские фермеры — ее вес превышает тонну. При этом самой большой тыквой в России считается плод весом более 700 килограммов, произведенный фермером Андреем Гусевым из Подмосковья.

В министерстве также уточнили, что 265-килограммовая тыква с поля Мусаилова в течение ближайшего месяца будет находиться в его хозяйстве, где все желающие смогут с ней сфотографироваться. После этого овощ будет разделен на куски, которые фермер планирует раздать бесплатно. При этом семена из тыквы-гиганта поступят на продажу — именно от их реализации предприниматель намерен получить прибыль.

«Семена из этой тыквы он планирует продать. Именно от них в подобных случаях получает прибыль фермер, а не с самой тыквы. При этом часть семян он, конечно, оставит себе», — рассказали в минсельхозе.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане прошел конкурс на самый крупный абрикос. Он состоялся в рамках республиканского фестиваля абрикосов.