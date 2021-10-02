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Власти Дагестана обвинили благотворительный фонд в разрушении крепости XIX века
Происшествия
Власти Дагестана обвинили благотворительный фонд в разрушении крепости XIX века
instagram.com  /  @dagnasledie

Махачкала, 2 октября. Агентство по охране культурного наследия Дагестана считает благотворительный фонд «Русская миграция» виновным в обрушении кровли и стен крепости XIX века. Объект существенно пострадал, пока находился в аренде у фонда, сообщили ФАН в дагнаследии.

В ведомстве отметили, что крепость находится в Ахтынском районе республики и признана объектом культурного наследия федерального значения. В 2017 году фонд «Русская миграция» заключил договор с дагестанским управлением Росимущества о передаче крепости в аренду благотворительной организации на пять лет. Как утверждают в агентстве, за это время Ахтынская крепость подверглась разрушению.

«За время нахождения крепости в аренде у благотворительного фонда «Социально-правовой поддержки граждан «Русская миграция» произошло обрушение крыши и стен часовни. На протяжении последних лет здания и сооружения, входящие в состав крепости, претерпели значительные разрушения», — говорится в сообщении дагнаследия.

В ведомстве заявили, что неоднократно письменно уведомляли фонд о необходимости принятия мер по сохранению объекта культурного наследия, но никаких действий предпринято не было. Теперь восстановлением крепости займется другой фонд, который организован властями муниципалитета.

«Организованный в районе фонд «Ахтынская крепость» намерен заказать проект по реставрации памятника», — отметили в агентстве.

Ранее ФАН сообщал, что специалисты дагнаследия обнаружили теплицы, построенные на территории поселения, которому около пяти тысяч лет. Древняя стоянка находится в селе Каякент Каяентского района республики.

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россия дагестан объекты культурного наследия разрушение благотворительный фонд ахтынская крепость русская миграция
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