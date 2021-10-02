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Убийца прихожан храма в Дагестане в 2018 году два месяца готовился к нападению
Происшествия
Убийца прихожан храма в Дагестане в 2018 году два месяца готовился к нападению
wikipedia.org  /  Аксянов/CC BY-SA 3.0

Махачкала, 2 октября. Стрелявший в 2018 году в прихожан церкви в дагестанском Кизляре Халил Халилов целенаправленного готовился к преступлению в течение двух месяцев. Он прошел курсы по скоростной стрельбе из ружья.

«В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что он в течение двух месяцев обучался скоростной стрельбе из охотничьего ружья. Все тогда удивлялись, как он так быстро и прицельно стрелял из ружья, но он целенаправленно готовился к преступлению», — рассказал в эфире ГТРК «Дагестан» заместитель начальника отдела республиканской прокуратуры за соблюдением закона о межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Магомед Ибрагимов.

Трагедия в Кизляре произошла в феврале 2018 года в Прощеное воскресенье. Тогда 22-летний житель Цунтинского района Халил Халилов из охотничьего ружья расстрелял прихожан православного храма. В результате нападения погибли пять женщин, пострадали еще несколько человек, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии. Сам Халилов был убит правоохранителями. Позднее стало известно, что нападавший входил в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство».

Ранее ФАН сообщал, что молодой человек в Дагестане убил свою мать, которая сделала ему замечание за чрезмерное увлечение играми на смартфоне. Он нанес женщине около семи смертельных ранений ножом.

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россия дагестан кизляр нападение на храм охотничье ружье скоростная стрельба
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