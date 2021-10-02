Дербент и Великий Новгород станут городами-побратимами

Махачкала, 2 октября. Великий Новгород и Дербент станут городами-побратимами. О соответствующем намерении журналистам заявил врио главы Дагестана Сергей Меликов после встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

«Новгород — это старейший город России, Дербент — старейший на Кавказе. Мы обсудили вопрос взаимодействия культурных связей вплоть до того, что, наверное, при заключении соглашения мы должны сделать эти города побратимами. Культурные связи для нас очень важны», — сказал руководитель северокавказской республики.

Дербент — один из древнейших городов России и мира, который в 2015 году отпраздновал свое 2000-летие. Ученые выяснили, что первые поселения на его территории существовали пять тысяч лет назад. В настоящее время городами-побратимами Дербента являются Псков, Кронштадт, а также азербайджанская Гянджа, израильская Хадера и Якима в США.

Новгород считается местом зарождения российской государственности. Впервые он упоминается в русских летописях под 859 годом, который принят в качестве официальной даты возникновения города. При этом Новгород сложился на месте селений третьего тысячелетия до новой эры. У Великого Новгорода семь городов-побратимов: норвежский Мосс, французский Нантер, американский Рочестер, британский Уотфорд, китайский Цзыбо, а также Билефельд в Германии и Уусикаупунки в Финляндии.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана планируют создать в Дербенте кинотеатр на открытом воздухе с экраном в восьмиэтажный дом. Это решение позволит частично скрыть от глаз незаконно возводимое в городе строение.