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В Дагестане будут судить участкового, вымогавшего у директора завода 24 млн рублей
Происшествия
В Дагестане будут судить участкового, вымогавшего у директора завода 24 млн рублей
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Махачкала, 30 сентября. В Дагестане перед судом предстанет участковый районного отдела МВД, вымогавший у директора завода 24 миллиона рублей. Об этом ФАН сообщили в республиканской прокуратуре.

В ведомстве отметили, что сотрудник полиции в 2011 году являлся членом преступного сообщества, созданного бывшим депутатом регионального парламента. Вместе с другими членами преступной организации обвиняемый участвовал в совершении тяжких преступлений.

«Мужчина, являясь участковым уполномоченным отдела МВД России по Хунзахскому району, принял участие в преступном сообществе. Совместно с иными участниками сообщества он вымогал 24 миллиона рублей у директора Махачкалинского завода лакокрасочных изделий», — говорится в сообщении прокуратуры.

В надзорном органе уточнили, что подозреваемый в течение восьми лет находился в розыске. В его отношении были возбуждены уголовные дела по статьям об участии в преступном сообществе и о вымогательстве. Они с обвинительным заключением направлены в суд.

Ранее ФАН сообщал, что суд в Дагестане арестовал начальника отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Цунтинского района республики. Он подозревается в хищении более 34 миллионов рублей, выделенных на восстановление жилых домов, пострадавших в результате ливней.

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россия суд дагестан вымогательство участковый преступное сообщество
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