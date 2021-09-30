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Глава Дагестана: в регионе пока не созданы места для полноценного отдыха туристов
Общество
Глава Дагестана: в регионе пока не созданы места для полноценного отдыха туристов
wikipedia.org  /  Соболев Александр / CC BY-SA 4.0

Махачкала, 30 сентября. На территории Дагестана нет ни одной туристической локации, где создана полноценная комфортная среда для отдыха гостей республики. Об этом на закрытии международного молодежного форума «Каспий» заявил врио главы региона Сергей Меликов.

Он обратил внимание на то, что в 2021 году Дагестан посетило большое количество туристов. Однако чтобы обеспечить постоянный рост турпотока в республику необходимо создавать соответствующую туристическую инфраструктуру. По словам Меликова, эта работа ведется региональным минтуризма.

«Чтобы мы этот успех закрепили, нам необходимо создавать правильную инфраструктуру, хорошую туристическую среду. К сожалению, сегодня у нас ни в одном месте достойных и хороших условий для полноценного комфортного отдыха не существует. Мы только начинаем эти вопросы решать», — сказал руководитель республики.

Ранее популярная актриса Наталья Рудова после посещения Дагестана в майские праздники обратилась к властям региона с просьбой установить туалеты в местах посещения туристов. После этого на актрису обрушилась волна критики со стороны отдельных ее подписчиков. Позднее республиканские власти заявили, что установят дополнительные общественные туалеты в десяти туристических локациях.

По данным минтуризма Дагестана, в среднем туристический поток в республику ежегодно растет на 15-20%. В 2020 году регион посетили около 840 тысяч человек, по итогам текущего года ожидается, что эта цифра превысит миллион.

Ранее ФАН сообщал, что туристы, прибывшие в Дагестан из регионов России, назвали главным богатством республики ее людей. Они призвали путешествовать по собственной стране, а не осваивать заграницу.

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россия дагестан меликов инфраструктура внутренний туризм рудова
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