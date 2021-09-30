МВД Дагестана призвало ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков

Махачкала, 30 сентября. В дагестанском МВД выступили за введение уголовной ответственности в отношении граждан, употребляющих наркотики. Предусмотренные законодательством административные меры не позволяют справиться со складывающейся в республике ситуацией в этой сфере, считает начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД Омархаям Омаров.

«За употребление наркотических средств сегодня предусмотрена всего лишь административная ответственность — штраф от четырех до пяти тысяч рублей или двое суток ареста. Конечно, этого не достаточно в связи со складывающейся оперативной обстановкой в сфере незаконного оборота, употребления наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Я считаю, что за употребление наркотиков нужно обязательно привлекать к уголовной ответственности. Иначе выправить ситуацию будет сложно», — сказал представитель МВД в эфире телеканала ННТ.

Омаров уточнил, что в 2021 году существенно выросло число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, выявленных сотрудниками полиции. Также значительно выросли объемы изымаемых запрещенных веществ.

«За восемь месяцев текущего года правоохранительными органами выявлено 1935 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, за аналогичный период прошлого года — 1835. Изъято более 700 килограммов наркотиков, а в прошлом году — 93 килограмма», — отметил он.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане задержаны сотрудники полиции, подозреваемые в употреблении наркотиков. С ними проводится работа силами управления собственной безопасности республиканского МВД.