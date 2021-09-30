Главный архитектор Дагестана: Ежегодно житель Махачкалы «съедает» полкирпича

Махачкала, 30 сентября. Каждый житель дагестанской столицы в течение года получает ущерб своему здоровью, эквивалентный половине съеденного кирпича. Решить эту проблему поможет озеленение города, уверен председатель комитета по архитектуре и градостроительству республики Незир Гусейнов.

«Все частицы, которые выбрасывают автомобили или предприятия, сложенные вместе образуют примерно 430 тысяч кирпичей. Получается, что мы с вами за год съедаем по полкирпича», — сообщил он в эфире РГВК «Дагестан».

По словам руководителя главархитектуры, в Махачкале катастрофически не хватает газонов и деревьев. При этом власти намерены увеличить количество зеленых зон в городе — в ходе реконструкции одной из центральных улиц на ней будет посажено 70 деревьев.

«По нормам в Махачкале должно быть 15 квадратных метров озелененных территорий на человека, а фактически мы имеем 4,2 квадратных метра. Нужно расширять газоны, сажать деревья. На реконструированной улице Коркмасова появится 70 новых деревьев и около гектара озелененных газонов», — отметил Гусейнов.

Ранее ФАН сообщал, что власти дагестанской столицы намерены запретить парковать автотранспорт на улице Коркмасова. Также на ней обустроят дорожку для движения велосипедистов.