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Парламент Дагестана возглавил экс-депутат Госдумы Заур Аскендеров
Общество
Парламент Дагестана возглавил экс-депутат Госдумы Заур Аскендеров
wikipedia.org  /  Sapiet-d / CC BY-SA 4.0

Махачкала, 30 сентября. Пост спикера Народного Собрания Дагестана занял бывший депутат Госдумы России Заур Аскендеров. За него проголосовали 82 парламентария.

Выборы председателя Народного Собрания состоялись в четверг на первом заседании обновленного состава парламента. Кандидатуру Аскендерова выдвинула фракция «Единая Россия», ее поддержали представители других политических объединений. В ходе тайного голосования Аскендеров получил 82 голоса. 

«За Аскендерова Артура Асевовича — 82 голоса, против — три голоса», — объявил председатель счетной комиссии Артур Исрапилов.

Заур Аскендеров представлял Дагестан в составе Государственной Думы РФ последних двух созывов. Также он возглавляет региональное отделение общественной организации «Деловая Россия», занимается предпринимательской деятельностью.

Ранее ФАН сообщал, что на первом заседании Народного Собрания Дагестана также будет избран представитель республиканского парламента в Совете Федерации. В настоящее время им является предприниматель Сулейман Керимов.

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