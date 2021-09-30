«Вижу грязь изнутри»: Гаджибеков из звездного «Анжи» разочаровался в футболе

Махачкала, 30 сентября. Защитник дагестанского клуба «Легион-Динамо», бывший игрок «Анжи» Али Гаджибеков считает современный футбол грязным. Он признался, что разочаровался в этом виде спорта.

«Я доволен своей карьерой: я поиграл в российской Премьер-лиге, Лиге Европы, даже застал сборную страны. Но где-то я разочаровался в футболе, в том, что стало в нем происходить и что в нем есть сегодня. Ко мне и сейчас поступают предложения от клубов Первой лиги, но я очень сильно стал разочаровываться в уровне футбола, в этой грязи. Я это все вижу изнутри, и поэтому это все мне надоело», — сказал спортсмен в эфире РГВК «Дагестан».

Али Гаджибеков — воспитанник дагестанского футбола. С 2006 по 2016 годы выступал за махачкалинский «Анжи», где играл бок-о-бок со звездами мирового футбола. В составе команды он стал бронзовым призером чемпионата России и финалистом розыгрыша национального кубка. В 2011 году Гаджибеков привлекался в сборную России. С 2017 года он защищал цвета самарских «Крыльев Советов», красноярского «Енисея», «Нижнего Новгорода», а также «Чайки» из Ростовской области, в 2021 году стал игроком махачкалинского «Легиона-Динамо».

Ранее ФАН сообщал, что Республика Дагестан вошла в состав учредителей московского футбольного клуба «Динамо». Региональное минспорта в ближайшее время должно определить представителя республики в организации.