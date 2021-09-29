Дагестан попросит Генпрокуратуру проверить качество поставляемого топлива и света

Махачкала, 29 сентября. Правительство Дагестана совместно с Росстандартом обратится в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить качество поставляемого в республику автомобильного топлива и электроэнергии. Об этом ФАН сообщили в региональном минэнерго.

В ведомстве отметили, что соответствующее решение было принято на совещании, которое провел вице-премьер Дагестана Рамазан Джафаров. В нем также участвовал начальник управления метрологии, госконтроля и надзора Росстандарта Александр Кузьмин.

«Достигнута договоренность о совместном обращении Росстандарта и правительства Дагестана в Генпрокуратуру РФ об инициировании внеплановых проверок по оценке качества поставляемой электроэнергии и топлива с участием представителей силового блока», — говорится в сообщении министерства.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане было зафиксировано несколько резких скачков цен на газомоторное топливо. Власти республики объяснили это увеличением спроса и ремонтными работами на ряде нефтеперерабатывающих заводов.