Группы в некоторых детсадах Дагестана состоят из 60 детей

Махачкала, 29 сентября. Группы в отдельных детских садах дагестанского Хасавюрта состоят из 50-60 детей. Об этом ФАН сообщили в региональном минобрнауки.

В пресс-службе ведомства отметили, что планируется разгрузить такие группы. Для этого будут возводиться новые детсады, и организовываться группы временного пребывания детей в школах.

«Группы в детских садах Хасавюртовского района планируется разгрузить. Будут построены новые детсады, возобновятся группы кратковременного пребывания в общеобразовательных учреждениях, которые в прошлые годы охватывали много детей», — отметили в министерстве.

Там уточнили, что охват групп временного пребывания в предыдущие годы составлял порядка тысячи человек в месяц, но в сентябре текущего года в школах муниципалитета такая форма не применялась.

Ранее ФАН сообщал, что в городах Дагестана катастрофически не хватает земельных участков для строительства социальных объектов. Из-за этого в республике не реализуются программы по строительству школ и детских садов.