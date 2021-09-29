Минцифры Дагестана провело несвязанные с COVID-19 госзакупки, прикрываясь пандемией

Махачкала, 29 сентября. В 2020-2021 годах минцифры Дагестана неправомерно направило своим подведомственным учреждениям более 450 миллионов рублей и осуществило под видом борьбы с коронавирусом шесть закупок, не связанных с пандемией. Всего специалистами госфинконтроля республики в работе министерства выявлены нарушения на сумму более 600 миллионов рублей, сообщили ФАН в надзорной службе.

В финансово-бюджетной сфере региональный госфинконтроль выявил нарушения, связанные с неэффективным и нецелевым использованием средств, а также в реализации госпрограмм. Кроме того, министерством допущены нарушения при работе с подведомственными организациями.

«Подведомственным учреждениям предоставлены субсидии в сумме 450,8 миллиона рублей, в отсутствие утвержденных нормативных затрат на оказание государственных услуг, также увеличены объемы субсидий подведомственным учреждениям в нарушение условий и порядка предоставления субсидий, на общую сумму 15,9 миллиона рублей. Мероприятия, реализуемых министерством трех госпрограмм, выполнены лишь в пределах от 21% до 46% от предусмотренных значений», — говорится в сообщении службы.

Размер финансовых нарушений в работе минцифры Дагестана за 2020-2021 годы в сфере госзакупок составил 83,5 миллиона рублей. Многие контакты проводились без обоснования начальных цен и с ограничением конкуренции. Также ведомство заплатило 900 тысяч рублей за съемки телепередач, которые так и не появились в публичном информационном поле.

«Министерством в обход конкурентных способов осуществлены 32 закупки у единственного поставщика, из них шесть закупок проведены со ссылкой на распространение новой коронавирусной инфекции при том, что предмет контракта не связан с пандемией. Приобретены услуги по организации съемок публичных телепередач, но при этом они не размещались в СМИ и социальных сетях», — отметили в республиканском госфинконтроле.

Минцифры предписано устранить все нарушения, результаты проверки направлены в прокуратуру и правительство Дагестана. Кроме того, планируется привлечь к административной ответственности должностных лиц министерства.

Ранее ФАН сообщал, что минобрнауки Дагестана в 2020 году приняло от поставщика более трех тысяч ноутбуков, которые не соответствовали прописанным техническим заданиям. Сумма нарушений превысила 115 миллионов рублей.