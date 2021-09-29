Тыкву весом более 260 килограммов вырастили в Дагестане

Махачкала, 29 сентября. В Дагестане вырастили тыкву весом 265 килограммов, сообщили ФАН в региональном минсельхозпроде. Однако это далеко не самый крупный плод в мире.

В аграрном ведомстве отметили, что в республике состоялся фестиваль тыквы, в рамках которого и прошел конкурс на самый крупный плод. Чтобы его взвесить использовался трактор.

«Рекордсмен весил 265 килограммов, опередив ближайших конкурентов на более чем 40 килограммов. Тыкву вырастил местный фермер Тажутдин Мусаилов. Победители и призеры конкурса получили денежные вознаграждения и почетные грамоты министерства сельского хозяйства Дагестана», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что в республике ежегодно выращивают около 70 тысяч тонн тыквы. Отдельные плоды получаются внушительных размеров, но для того, чтобы произвести огромную тыкву, нужна целенаправленная работа с генетическими скрещиваниями.

«Самую большую тыкву в мире представили итальянские фермеры — ее вес превышает тонну. Конкретно этот овощ стал результатом специальных генетических скрещиваний, работы генетиков. У нас в республике целенаправленно такие работы не ведутся, для наших аграриев важно вырастить, прежде всего, качественный продукт», — объяснили в минсельхозе Дагестана.

На сегодняшний день самой большой тыквой в России считается плод, произведенный фермером Андреем Гусевым из Подмосковья. Он вырастил овощ весом более 700 килограммов.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане прошли конкурсы на самый крупный абрикос и на скорость раскалывания косточек этой плодовой культуры. Они состоялись в рамках республиканского фестиваля «Абрикосы Дагестана».