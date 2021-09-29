Певица из Дагестана сравнила похороны генерала Казанцева с прощанием со Сталиным

Махачкала, 29 сентября. Генерала Виктора Казанцева хоронили как Сталина. Ему были оказаны все почести, считает побывавшая на траурной церемонии в Краснодаре дагестанская певица, друг генерала Зульфия Ильясова.

«Я совсем недавно потеряла своего любимого друга — генерала армии, героя России Виктора Германовича Казанцева, который многое сделал для нашей республики. Я недавно была в Краснодаре и могу заявить, что так хоронили, наверное, только Сталина, с такими почестями», — сказала певица в эфире РГВК «Дагестан».

Генерал Казанцев скончался 14 сентября в Краснодаре после продолжительной болезни. В 1990-х годах он командовал войсками Северо-Кавказского военного округа, участвовал в событиях в Дагестане и Чечне. С августа 1999 года по апрель 2000 года Казанцев командовал Объединенной группировкой федеральных сил на Северном Кавказе при сохранении должности командующего Северо-Кавказским военным округом.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана расширили список ополченцев, которые принимали участие в боевых действиях на территории республики в 1999 году против вторгшихся в регион вооруженных бандформирований. К предыдущему варианту прибавились 78 фамилий.